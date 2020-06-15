İnegöl'de kovalamaca sonucu 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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İnegöl'de kovalamaca sonucu 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla kovalamaca sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl'de kovalamaca sonucu 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
15.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla kovalamaca sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde uyuşturucu satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yol emniyet ve kontrol devriyesine çıktı.

İnegöl istikametinden gelen motosikletteki A.S. (18) ve E.K. (36), jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Bu kişilerin üst aramasında 12 gram sentetik uyuşturucu ve bir payp ele geçirildi.

Bu sırada, yol kontrolü yapan jandarmaları fark eden bir araçtaki kişiler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki kişilerin üzerlerinde hassas terazi, 1 gram sentetik uyuşturucu, bir payp, evlerinde yapılan aramalarda ise iki payp, 15 gram kubar esrar, uzunlukları 15 ila 170 santimetre arasında 160 kök Hint keneviri bulundu.

Araçta gözaltına alınan B.D. (38), H.Ö. (30) ve İ.M. (38) ile diğer zanlılar A.S. ve E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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