İnegöl'de kömürlük alev alev yandı
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İnegöl'de kömürlük alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen yangın geceyi aydınlattı.

İnegöl'de kömürlük alev alev yandı
14.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:21

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen yangın geceyi aydınlattı. Zamanında fark edilen yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın gece saatlerinde Sinanbey Mahallesi Letafet sokak üzerinde meydana geldi. Evlerin arasında bulunan iki kömürlükte henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen alevlere müdahale ederek evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu kömürlükler yanarak kül oldu. Mahalle sakinleri ise meraklı gözlerle yangın çalışmaları izlediler. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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