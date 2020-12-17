İnegöl'de kısıtlamalara uymayanlara cezai işlem uygulandı
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İnegöl'de kısıtlamalara uymayanlara cezai işlem uygulandı

17.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:30
İnegöl'de kısıtlamalara uymayanlara cezai işlem uygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde ekipler araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

İlçenin farklı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza verildi.

Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında polislerce durdurulan N.E. (23) idaresindeki 10 CCV 79 plakalı panelvan minibüsün belgelerinde eksiklik bulunmasından dolayı 2 bin 750 lira ceza kesildi.

Araç bağlanarak çekici ile otoparka çekilirken, N.E. ile yanında bulunan 3 arkadaşı yürüyerek evlerine gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 09:30:28. #1.15#
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