İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza
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İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 61 bin 400 TL cezai işlem uyguladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplam 61 bin 400 TL cezai işlem uyguladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı itibariyle kısmi kısıtlama kapsamında çeşitli noktalarda uygulama yaptı. Yaklaşık 50 polis ekibinin katıldığı uygulama havadan da görüntülendi. Uygulamalarda 142 araç denetlendi, 10 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 13 bin 700, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye ise 47 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.


İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza
İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza
İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza
İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza
İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza
İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza
İnegöl'de 'kısıtlama' uygulaması; 25 kişiye 61 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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