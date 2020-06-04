İnegöl'de kiraz hasadı devam ediyor
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İnegöl'de kiraz hasadı devam ediyor

İnegöl'de kiraz hasadı devam ediyor Bursa İnegöl'de yılın ilk kiraz hasadında toplama işlemleri devam ediyor.

04.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:29

İnegöl'de kiraz hasadı devam ediyor

BURSA - Bursa İnegöl'de yılın ilk kiraz hasadında toplama işlemleri devam ediyor. Tarlada 10 TL olan kiraz pazara 15 TL satılıyor.

İnegöl'e bağlı Dipsizgöl mahallesinde kiraz hasadı başladı. Bu sene üretilen kirazda havaların soğuk olması ve kırağı yağması sebebiyle az olduğu öğrenildi. Hasad nedeniyle çiftçiler tarlada kiraz toplamaya devam ediyor. Kirazlar tarlada 8 ile 10 TL arasında olurken pazarda ise fiyatlar 15 ile 20 TL.

Kiraz üreticisi 73 yaşındaki Zührap Kayır yaptığı açıklamada şunları söyledi. Hasad başladı bizlerde yetişen kirazları topluyoruz. Bu yıl kiraz biraz seyrek havaların iyi gitmediğinden dolayı. Fiyat ise 8 ile 10 TL arasında değişiyor. Bizim ürünlerimiz geçen sen olduğu gibi bu senede iyi ve bol. Bunun sebebi ise bizim bahçemiz biraz daha alçakta kalması yukarılarda bahçeleri bulunanların durumu biraz farklı. Uludağ eteklerine yakın olmalarından dolayı az ve seyrek. Tabi fiyatlar böyle olursa bizleri kurtarmaz.

İnegöl'de kiraz hasadı devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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