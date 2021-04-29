İnegöl'de kendi elektriğini üreten park, hizmete girmek için gün sayıyor
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İnegöl'de kendi elektriğini üreten park, hizmete girmek için gün sayıyor

İnegöl'de kendi elektriğini üreten park, hizmete girmek için gün sayıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi tarafından yaptırılan ve güneş paneliyle donatılarak kendi elektriğini kendisi üretecek park, açılış için gün sayıyor.

İnegöl Belediyesi tarafından yaptırılan ve güneş paneliyle donatılarak kendi elektriğini kendisi üretecek park, açılış için gün sayıyor.

Akhisar Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Naim Süleymanoğlu Park 15 adet 400 W güneş paneliyle donatıldı. Park, bu paneller sayesinde kendi elektriğini üretecek.

Yapımı devam eden parkta incelemelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, akıllı şehir olgusunu her alanda sürdürdüklerini kaydetti.

Teknoloji ve yenilenebilir enerjinin en güzel örneklerinin görüleceği bir çalışmada sona gelindiğini kaydeden Taban, "Akhisar Mahallesi'nde çok yakın bir zamanda hizmete girecek olan Naim Süleymanoğlu Parkı, sadece çocuklarımız için oyun alanı ve yetişkinler için nefes alacak bir sosyal alan özelliği taşımıyor. Burada şehrimiz adına bir ilki de hayata geçiriyoruz. Parkımızın enerjisinin bir kısmını güneşten sağlayarak karbon salınımını azaltmayı, elektrik tüketiminde tasarruf etmeyi ve parka gelecek olan çocuklar ve vatandaşlar için de yenilenebilir enerji bilincini arttırmayı hedefliyoruz. Uygulama pilot proje olarak Bursa bölgesinde ilk defa burada yapılıyor." diye konuştu.

Taban, gerçekleştirdikleri projede panelli aydınlatmalar değil şebekeyle bağlantılı güneş enerjisi sistemi kullanılacağını belirterek, "Herhangi bir akü maliyeti olmayacak. Sistem 25 yıl boyunca yüzde 80'in üzerinde verimlilikle çalışacak. Tesis gündüz ürettiği elektriği şebekeye hepimizin kullanacağı şekilde verecek ve gece güneşin olmadığı saatlerde de şebekeden alacağı elektriği kendi ihtiyacında kullanacak. Bu doğrultuda parkta 15 adet 400 W güneş paneli kullanıldı. Güneş panellerinin kurulu gücü 6 kWp'dir." dedi.

Taban, parkın hem görsel olarak bölgeye ayrı bir hava katacağını hem de mahalle sakinleri için yeni bir yaşam alanı olacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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