İnegöl'de kamyonun kupasının üstünden yere düşen sürücü yaralandı
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İnegöl'de kamyonun kupasının üstünden yere düşen sürücü yaralandı

08.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:10
İnegöl'de kamyonun kupasının üstünden yere düşen sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun kupasının üstünden yere düşen sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonun kupasının üstünden yere düşen sürücü yaralandı.

Turhan E. (61), Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde 10 AN 412 plakalı kamyonu yol kenarına çekerek, rüzgardan açılan brandayı düzeltmek için kupanın üzerine çıktı.

Bir anda dengesini yitirerek yere düşüp yaralanan Turhan E, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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