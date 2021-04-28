İnegöl'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunda Rail Şakir idaresindeki 16 AHU 695 plakalı kamyonet ile Yakub Omarov'un kullandığı 16 MA 7732 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Omarov, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek