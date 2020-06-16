İnegöl'de kamyonet ve koltuk çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyoneti, ardından da nakliye için hazırlanan koltukları çalan şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyoneti, ardından da nakliye için hazırlanan koltukları çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi Tınaz Sokak'ta park halinde olan Şükrü Esen'e ait 22 UB 376 plakalı kamyonet ve Küçük Sanayi Sitesinde nakliye için hazırlanan koltuk takımları çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesinin ardından kamyonetin, Yenice Mahallesi Abbasağa Sokak'ta park halinde olduğunu tespit etti.

Kamyoneti ve koltukları çaldığı belirlenen S.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA