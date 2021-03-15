İnegöl'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
15.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Metal Sanayi Kavşağı mevkisinde Muhammet A. idaresindeki 16 MA 126 plakalı kamyonet ile Mustafa G'nin (83) kullandığı 16 E 2312 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan Mustafa G, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek