İnegöl'de kaçak yapılara göz açtırılmıyor

12.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:08

İnegöl Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele konusunda gösterdiği kararlı duruştan taviz vermiyor. Bu kapsamda Akıncılar ve Karagölet Mahallelerinde yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.



Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor. Bu kapsamda kanun dışı tüm yapılarla ilgili incele eleyip sık dokuyan ve denetimleri sıklaştıran İnegöl Belediyesi, uygunsuz yapılarla ilgili yıkım çalışmalarını da sürdürüyor.



Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada vatandaşlarla kaçak yapılarla ilgili konularda karşı karşıya gelmek istemediğini ifade ederek, "Buna müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapı, hangi yönden ele alırsanız alın hiçbir legaritesi olmayan bir konudur. Savunulacak, tartışılacak bir konu değildir" dedi.



Kaçak yapılara ilişkin denetimler de sıklaştırıldı. Bunun sonucunda gerekli yasal işlemleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkımlar başladı.



Taş duvar yıkıldı



Akıncılar Mahallesinde yapılan denetimlerde, ruhsatsız olarak yapıldığı tespit edilen 88 m2'lik taş bahçe duvarıyla ilgili arsa sahibine konunun iletilmesinin ve gerekli tebliğlerin yapılmasının ardından, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince duvarın yıkımı gerçekleştirildi.



Kırsal Karagölet Mahallesinde de bulunan kaçak yapının yıkılması için yapı sahibine süre verildi. Verilen süre içerisinde yer sahibi tarafından yıkılmadığı tespit edilen yapı, Fen İşleri Müdürlüğü iş makineleri ve ekiplerince Belediye kolluk kuvveti olan Zabıta ekipleri ve Jandarma nezaretinde 11 Kasım 2019 Pazartesi günü yapılan çalışmayla yıkıldı. Ayrıca yıkım maliyetinin de yapı sahibinden tahsil edileceği açıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA