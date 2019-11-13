İnegöl'de kaçak telefon ve silah ele geçirildi
İnegöl ilçesindeki asayiş uygulamasında kaçak telefon ve silah ele geçirildi.
İnegöl ilçesindeki asayiş uygulamasında kaçak telefon ve silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor.
Sabit noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
9 kaçak telefon ve 4 ruhsatsız silah ele geçirilen uygulamalarda, suç unsurlarıyla yakalanan 5 kişi hakkına yasal işlem gerçekleştirildi.