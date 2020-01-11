İnegöl'de kaçak telefon operasyonu: 3 gözaltı

11.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:58

Bursa'da polis ekipleri kaçak telefon operasyonu düzenledi. Bir iş yerine baskın yapan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak telefon ticareti yapıldığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında 3 şüpheliyi yakalarken, 9 adet telefon da ele geçirdi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA