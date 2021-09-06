İnegöl'de kaçak inşa edilen fabrika binası yıkıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçak yapıldığı belirlenen fabrikanın yıkımı gerçekleştirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçak yapıldığı belirlenen fabrikanın yıkımı gerçekleştirildi.
Şipali Mahallesi'nde bulunan tesis için 2 sene önce mahkemece yıkım kararı verildi.
Belirlenen süreye rağmen fabrika sahibinin yıkımı gerçekleştirmemesi üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Daha önce iş yeri çalışanlarının tepki göstermesi nedeniyle jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı.
Bina, ekiplerin çalışmalarının ardından yıkıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek