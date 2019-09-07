İnegöl'de kabak hırsızlığı

07.09.2019 14:12

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kozluca Mahallesinde gece karanlığında tarladan kabak çalındığını gören bir mahalle sakini, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.



Araç plakasını sorgulayan Jandarma ekipleri, aracın bir kiralama şirketine ait olduğunu tespit etti. Araç kiralama şirketi ile iletişime geçen ekipler, GPS sistemi ile aracın İnegöl'ün bir diğer kırsal mahallesi olan Akbaşlar Mahallesinde olduğunu belirledi.



Hızlı bir şekilde bu mahalleye giden Jandarma ekipleri aranan aracı buldu. Jandarma ekipleri olaya karışan A.Y. (43), S.B.Y. (19), A.Y. (18) ve V.G.(24), yakaladı.



Şahıslar hakkında işlemler sürerken, kabaklar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA