İnegöl'de jandarma denetimlerinde 58 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kırsal kesimlerde yapılan denetimler kapsamında 58 kişiye 87 bin 549 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kırsal kesimlerde yapılan denetimler kapsamında 58 kişiye 87 bin 549 lira cezai işlem uygulandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı tarafından hafta sonunda 14 ekip ve 57 personel ile denetimler gerçekleştirildi.

1740 kişinin kimlik kontrolü ve sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan R.S. (25), H.R. (31), E.K. (35), H.İ.Ç. (25), M.C.Ö. (30) ve T.K'yi (24) gözaltına aldı.

Ayrıca, asker kaçağı olduğu anlaşılan 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Salgın kurallarına riayet etmeyen 6 kişiye toplam 20 bin 814 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından 1923 aracın sorgusu yapılarak, 52 araç sürücüsüne toplam 66 bin 735 lira ceza kesildi. Denetimler kapsamında yakalama kararı bulunan bir araç muhafazaya alındı. 23 araç ve 16 sürücü trafikten menedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek