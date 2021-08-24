İnegöl'de İstihdama Katkı
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İnegöl'de İstihdama Katkı

İnegöl'de İstihdama Katkı
Bültenler - Haberler | Güncel

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Mahmutoğlu Tekstil firmasının kadın-erkek 40 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurulan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 40 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

TEKSTİL ÜRETİMİNDE ÇALIŞACAK 40 PERSONEL ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl OSB'de üretimini sürdüren MahmutoğluTekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Mahmutoğlu Tekstil firması; tekstil üretim tesisinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; kadın-erkek toplam 40 personel alımı yapılacak. Başvurular 25 Ağustos Çarşamba günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

Kaynak: Bültenler

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