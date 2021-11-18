İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı
AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda, zımpara makinesine kolunu kaptıran kadın işçi yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda, zımpara makinesine kolunu kaptıran kadın İşçi yaralandı.
Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi Ağaç İşleri Sanayi Gürbüz Sokak üzerinde meydana geldi. Sandalye imalathanesinde çalışan Sevil Kavakçı, (33) çalıştığı esnada kolunu zımpara makinesine kaptırdı. Kolu yaralanan işçinin imdadına arkadaşları yetişti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri
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