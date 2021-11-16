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İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı

AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel
İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bantlama makinesine kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bantlama makinesine kolunu kaptıran İşçi ağır yaralandı.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.

Fabrika içinde ürün bantlama işlemi yapan işçi Yılmaz A. (39), sol kolunu bantlama makinesine kaptırdı.

Olay sırasında makine durdu. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri

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