İnegöl'de inşaattan düşen işçi yaralandı
22.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:58
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaattan düşen işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaattan düşen işçi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi'nde yeni belediye binası inşaatının ikinci katında çalışan Aydın T. (47), bir anda dengesini yitirip yere düştü.
Yaralanan işçinin mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın T'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek