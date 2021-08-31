İnegöl'de inşaatta elektrik akımına kapılanan kişi tedavi altına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak'ta bulunan inşaatın sahibi Nihat A, elektrik akımına kapıldı.
Vücudunda yanıklar oluşan Nihat A, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek