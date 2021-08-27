İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Mücahid Yıldırım yönetimindeki 16 ZL 524 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Mehtap Kara yönetimindeki 11 AAN 458 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 ZL 524 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki yolcu Ergin Tosun ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte cayır cayır yandı
1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte cayır cayır yandı
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Arda Güler Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 01:11:18. #1.15#

title