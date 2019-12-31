İnegöl'de iki katlı ev yandı

31.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:20

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Hayriye Mahallesi'nde İlhami İlhan'a ait olduğu öğrenilen iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangına, ihbar üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Kimsenin yaşamadığı evde çıkan yangın kısa sürede 2 katlı evin her tarafını sardı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kaynak: AA