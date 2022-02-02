İnegöl'de iki kamyonetin arasında sıkışan kişi yaralandı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Erim S. (42), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet ile park halindeki başka bir kamyonetin arasında sıkıştı.

Yaralanan Erim S, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.