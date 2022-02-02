İnegöl'de iki kamyonetin arasında sıkışan kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl'de iki kamyonetin arasında sıkışan kişi yaralandı

AA, Uğur Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
İnegöl'de iki kamyonetin arasında sıkışan kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Erim S. (42), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet ile park halindeki başka bir kamyonetin arasında sıkıştı.

Yaralanan Erim S, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Kamyonet, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title