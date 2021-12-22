İnegöl'de iki gün önce kaybolan kadın bulundu

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Huzur Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kayıp ihbarı yapılan Zarif Uygun (65) için arama çalışması başlatıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri kadının bulunması için çalışma yürüttü.

Arama kurtarma ekiplerince Huzur Mahallesi ile Akhisar Mahallesi arasında bulunan bir dere yatağının yanında bitkin halde bulunan kadın, İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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