İnegöl'de iki gün önce kaybolan kadın bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl'de iki gün önce kaybolan kadın bulundu

İnegöl'de iki gün önce kaybolan kadın bulundu
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadına ulaşıldı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Huzur Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kayıp ihbarı yapılan Zarif Uygun (65) için arama çalışması başlatıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri kadının bulunması için çalışma yürüttü.

Arama kurtarma ekiplerince Huzur Mahallesi ile Akhisar Mahallesi arasında bulunan bir dere yatağının yanında bitkin halde bulunan kadın, İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, bazı seferleri iptal etti

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title