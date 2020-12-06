İnegöl'de iki ayda 481 ton sanayi atığı bertaraf edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eylül ayında hizmete açılan Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezinde iki ayda 481 ton sanayi atığının çevre kirliliğine meydan vermeden bertaraf edilmesinin sağlandığı bildirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ahmet Türkel Çevre Yolu kıyısında, Katı Atık Transfer İstasyonu karşısında kurulan merkezin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İlçenin bir sanayi şehri olduğun vurgulayan Taban, "Şehrimizin ekonomi lokomotifi olan mobilya sanayi işletmecilerimizin atıklarını daha kolay ve uygun maliyetlerle bertarafını sağlaması için bir adım atarak eylül ayında Tehlikesiz Sanayi Atıkları Toplama Merkezimizi hizmete açmıştık. Merkezimizde sanayi atıkları mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Taban, sanayide ortaya çıkan atıkların çevre kirliliğine meydan vermeden toplanması noktasında önemli bir hizmet olan merkezin, esnafa da atık bertarafı konusunda ciddi kolaylık sağladığını belirtti.

Belediye Başkanı Alper Taban, şunları kaydetti:

"Şehrimizde bulunan ufak sanayi işletmecileri, üretim aşamasında oluşan atıkların bertarafı konusunda çeşitli resmi prosedürlere, az miktarda atık için yüksek nakliye bedellerine maruz kalmaktaydı. Bu durumun ortadan kaldırılması için Belediyemiz Transfer İstasyonu karşısında Ağaç İşleri Sanayi içerisinde yapımı tamamlanıp hizmete açılan Tehlikesiz Sanayi Atıkları Toplama Merkezinde ton başına 100 lira gibi bir ücretle; kumaş, sünger, kırpıntı ve benzeri atıkların ilgili mevzuatlara uygun şekilde bertarafı sağlanmaya başladı. Hizmete girdiği tarihten itibaren iki aylık sürede 481,4 ton sanayi atığının çevre kirliliğine meydan vermeden bertarafı yapıldı. Esnaflarımızın da katkıları ile atık toplama merkezine getirilen atıkların uygunsuz şekilde yakılması ve boş arsalara gelişigüzel şekilde atılması önlenmiş olup, şehrimizin hava kalitesine de olumlu anlamda katkı sağlanmıştır. Atıklarını gelişigüzel şekilde boş arsalara ve uygunsuz noktalara atan sanayi işletmelerinin tespiti halinde ise cezai işlemler uygulanmaya devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek