İnegöl'de iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
13.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kalburt mevkisinde seyreden Selim Şehri idaresindeki 16 AFK 405 plakalı otomobil ile Yusuf Çimen'in kullandığı 16 Z 3314 plakalı araç çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Yusuf Çimen ve aynı araçta bulunan Elis Çimen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA