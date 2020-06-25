İnegöl'de hilal görenleri kendine hayran bıraktı İnegöl'de hilal görenleri kendine hayran bıraktı Bursa'nın İnegöl İlçesinde gece ortaya çıkan hilal görenleri güzelliğiyle etkiledi.

İnegöl'de hilal görenleri kendine hayran bıraktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde gece ortaya çıkan hilal görenleri güzelliğiyle etkiledi.

Türkiye'den de gözlenen kanlı ay tutulmasının ardından gökyüzünde şölen devam etti. İnegöl'de gün batımının ardından hilal şeklini alan ay görenleri kendine hayran bıraktı. Ayın güneşin doğusunda kaldığı, ay-yer-güneş arasındaki açının 90'dan küçük olduğu, hilal evresi yaşandı. Gözlem süresinin kısa olduğu bu dönemde gün ağarırken ay ve yıldız görünümü görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İHA