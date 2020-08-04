İnegöl'de halk otobüsleri ve ticari taksiler denetlendi Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bursa'nın İnegöl İlçesinde emniyet ekipleri özel halk otobüslerini ve taksileri denetledi.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bursa'nın İnegöl İlçesinde emniyet ekipleri özel halk otobüslerini ve taksileri denetledi.

Yolcu kapasitesi ve maske denetiminde bulunan ekipler, yolcu ve sürücüleri koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirdi.

Yayaları da denetleyen ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA