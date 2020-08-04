İnegöl'de halk otobüsleri ve ticari taksiler denetlendi
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bursa'nın İnegöl İlçesinde emniyet ekipleri özel halk otobüslerini ve taksileri denetledi.
04.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:06
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bursa'nın İnegöl İlçesinde emniyet ekipleri özel halk otobüslerini ve taksileri denetledi.
Yolcu kapasitesi ve maske denetiminde bulunan ekipler, yolcu ve sürücüleri koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirdi.
Yayaları da denetleyen ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanlara cezai işlem uyguladı.
Kaynak: AA