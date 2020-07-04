İnegöl'de haklarında yakalama emri bulunan iki kişi yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aranan 2 kişi yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aranan 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve çok sayıda uyuşturucu olayına karışan, hakkında yakalama emri bulunan İ.D. ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti yapma suçlarından kaydı bulunan cezaevi firarisi K.Y'nin izini sürdü.

Ekipler, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, iki kişiyi de üzerinde ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan iki kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA