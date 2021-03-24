İnegöl'de gümrük kaçağı cep telefonlarını satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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İnegöl'de gümrük kaçağı cep telefonlarını satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

24.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:34
İnegöl'de gümrük kaçağı cep telefonlarını satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu satmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu satmaya çalıştığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kaçak cep telefonlarını ilçeye getirtip satmaya hazırlandığı belirlenen Ramazan B'yi takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu kişiyi kargo şubesinden çıktığı sırada yakaladı.

Şüphelinin iş yerinde ve teslim aldığı pakette gümrük kaçağı 18 cep telefonu ile 200 şarj aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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