İnegöl'de görme engelliler için bilgisayar kursu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl'de görme engelliler için bilgisayar kursu açıldı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de görme engelliler için bilgisayar kursu açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görme engelliler için açılan bilgisayar kursu eğitimlerine devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görme engelliler için açılan bilgisayar kursu eğitimlerine devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarınca (İNESMEK) düzenlenen kursta 13 kişi eğitim görüyor.

Kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, tüm vatandaşlara yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenlediklerini söyledi.

Görme engelli vatandaşlar için de bilgisayar kullanımıyla ilgili kurs açtıklarını ifade eden Taban, "Yaklaşık 1 haftadır eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün de bizler gelip arkadaşlarımızın neler yaptığını, memnuniyetlerini ölçmek adına ziyaret etmek istedik." dedi.

Taban, kursun 368 saat süreceğini belirterek, "Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Özel eğitim alanlarında eğitim almış öğrencilerimiz mutlaka vardır ancak burada bugün 13 öğrenci arkadaşımız klavyelerini kullanarak kulaklık sistemiyle bastıkları harfleri de kullanarak öğretmenlerimizin verdiği bilgiler neticesinde bilgisayar kullanmaya başladılar. Bu bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü her bireyin gelişimi bizler için kıymetli. diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnegöl'de görme engelliler için bilgisayar kursu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:11:56. #1.14#
title