İnegöl'de görme engelliler için bilgisayar kursu açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görme engelliler için açılan bilgisayar kursu eğitimlerine devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görme engelliler için açılan bilgisayar kursu eğitimlerine devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarınca (İNESMEK) düzenlenen kursta 13 kişi eğitim görüyor.

Kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, tüm vatandaşlara yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenlediklerini söyledi.

Görme engelli vatandaşlar için de bilgisayar kullanımıyla ilgili kurs açtıklarını ifade eden Taban, "Yaklaşık 1 haftadır eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün de bizler gelip arkadaşlarımızın neler yaptığını, memnuniyetlerini ölçmek adına ziyaret etmek istedik." dedi.

Taban, kursun 368 saat süreceğini belirterek, "Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Özel eğitim alanlarında eğitim almış öğrencilerimiz mutlaka vardır ancak burada bugün 13 öğrenci arkadaşımız klavyelerini kullanarak kulaklık sistemiyle bastıkları harfleri de kullanarak öğretmenlerimizin verdiği bilgiler neticesinde bilgisayar kullanmaya başladılar. Bu bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü her bireyin gelişimi bizler için kıymetli. diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek