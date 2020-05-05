İnegöl'de gönüllü 70 öğretmen "vefa" çalışmalarını sürdürüyor

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Vefa Sosyal Destek Gruplarına dahil olan gönüllü öğretmenlerin sayısının 70'e ulaştığını bildirdi.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Vefa Sosyal Destek Gruplarına dahil olan gönüllü öğretmenlerin sayısının 70'e ulaştığını bildirdi.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü öğretmenlerin sayısının hijyen denetleme ekibiyle beraber 70'e ulaştığını ve dur durak bilmeden çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

İletişim programlarıyla uzaktan eğitim vererek öğrencileriyle ders yapıp onlarla ilgilenen öğretmenlerin asıl görevlerinden uzaklaşmadan vefa görevlerini de yerine getirdiğini belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan da İnegöl Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan görevli arkadaşlara yardım ederek, bu sürecin bir an önce hayırlısı ile atlatılması için verilen mücadeleye destek olmaktadırlar. 25 Mart'tan beri en az 3 bin 500 gıda kolisini ihtiyacı olan ailelere ulaştıran öğretmenlerimiz, aynı zamanda devletin 1000 lira yardımını da şu ana kadar en az 2 bin 100 aileye ulaştırdı. Günde en az 100-120 kişiye (yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza) maaşlarını çekip teslimi yapan gönüllü öğretmenlerimiz, kendi araçları ile ihtiyacı olan vatandaşımızın kapısına kadar giderek onlara, devletin yardımlarını ulaştırmaktadır."

Gönüllü öğretmenlerin koordinatörlüğünü yapan Mustafa Çevik ise farklı adreslerde farklı hikayelerle karşılaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA