İnegöl'de gölete düşen çocuk kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gölete düşen çocuk bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
17.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gölete düşen çocuk bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki göletin etrafında oyun oynadığı sırada bir anda dengesini kaybeden bir çocuk, gölete düştü.
Olayı gören çevredeki bir vatandaş gölete girerek, çocuğu göletin kıyısına getirdi.
Çocuk, çevredekilerin gölete attığı iple diğer vatandaşlar tarafından yukarıya çekildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA