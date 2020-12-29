İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü
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İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü

29.12.2020 20:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:41
İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı. O anlar kameraya yansırken, dolunay çıkınca gökyüzüne bakmamak elden değildi.

Aralık ayında Doğu ve Güneydoğuda kar manzaraları yaşanırken, batıda ise bahardan kalma havalar yaşanıyor. İnegöl'de akşam saatlerinde mavi olan gökyüzü güneşin batmasıyla kızıl oldu. O anlar kameraya yansıdı. Lodosla birlikte temiz bir havanın olduğu ilçede Uludağ eteklerinin üzerindeki bulutlar ise görülmeye değerdi. Gökyüzünün bir bölümü kızıl, bir kısmı mavi olurken, doğan dolunay ise mest etti.

(Seyfettin Aras/İHA)

İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü
İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü
İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü
İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü
İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü
İnegöl'de gökyüzünde mest eden görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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