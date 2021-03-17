İnegöl'de gıda işletmesine giren hırsız kasayı açamayınca sadaka kutusunu çaldı
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İnegöl'de gıda işletmesine giren hırsız kasayı açamayınca sadaka kutusunu çaldı

17.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:28
İnegöl'de gıda işletmesine giren hırsız kasayı açamayınca sadaka kutusunu çaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir gıda işletmesinden sadaka kutusu çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir gıda işletmesinden sadaka kutusu çalındı.

Şebboy Caddesi'ndeki iş yerine gece saatlerinde giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bıçakla işletmeye ait kasayı açmaya çalıştı.

Uzun süre uğraşıp kasayı açamayan bu kişi, sadaka kutusunu çalıp olay yerinden uzaklaştı.

Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İşletmede inceleme yapan polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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