İnegöl'de gençler, görüntü kirliliğine neden olan alanları boyuyor - Haberler
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İnegöl'de gençler, görüntü kirliliğine neden olan alanları boyuyor

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de gençler, görüntü kirliliğine neden olan alanları boyuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kötü görüntüye neden olan alanlar, esnafın desteği ve gençlerin çalışmaları ile güzelleştiriliyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kötü görüntüye neden olan alanlar, esnafın desteği ve gençlerin çalışmaları ile güzelleştiriliyor.

İnegöl İshakpaşa Eğitim Bilim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Semerkand Gençlik üyeleri, esnafın sponsorluğu ile alınan boyalarla görüntü kirliliğine neden olan alanları boyama çalışmalarına başladı.

Hem kötü görüntünün önüne geçilmesi amaçlanan hem de gençlerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan etkinlik, vatandaşlardan da destek görüyor.

Gençler, Kasım Efendi Caddesi'ndeki atıl bir noktada tahtalarla çevrilmiş bölümü boyayarak estetik bakımdan daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.

İnegöl'de gençler, görüntü kirliliğine neden olan alanları boyuyor

İnegöl'de gençler, görüntü kirliliğine neden olan alanları boyuyor

İnegöl'de gençler, görüntü kirliliğine neden olan alanları boyuyor

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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