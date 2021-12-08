İnegöl'de forkliftin çarptığı işçi yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı sırada forkliftin çarpması sonucu yaralanan işçi, tedavi altına alındı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı sırada forkliftin çarpması sonucu yaralanan İşçi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki bir fabrikada işçilerden Muhammed Alaabdulkah (34), forkliftin çarpması nedeniyle yaralandı.
Yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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