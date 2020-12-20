İnegöl'de forkliftin çarptığı işçi yaralandı
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İnegöl'de forkliftin çarptığı işçi yaralandı

20.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada forkliftin çarptığı işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada forkliftin çarptığı işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki fabrikada çalışan Barış G'nin (44), forkliftin çarpması sonucu yaralanmasının ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İnegöl'de forkliftin çarptığı işçi yaralandı
İnegöl'de forkliftin çarptığı işçi yaralandı
İnegöl'de forkliftin çarptığı işçi yaralandı
İnegöl'de forkliftin çarptığı işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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