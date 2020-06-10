İnegöl'de evinin balkonundan düşen kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.
10.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Beytullah Culuk, evinin balkonunda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA