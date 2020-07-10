İnegöl'de ev yangını
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
10.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:01
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın en üst katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.
Yangında, daire kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA