İnegöl'de ev yangını Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın en üst katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA