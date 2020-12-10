İnegöl'de elini bıçkı makinesine kaptıran işçi yaralandı
10.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:30
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini bıçkı makinesine kaptıran işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini bıçkı makinesine kaptıran işçi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yabancı uyruklu Vail Abbud (32), bıçkı makinesinde çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu elini makineye kaptırdı.
Sağ işaret parmağı tamamen kopan, diğer parmaklarında da kesikler oluşan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek