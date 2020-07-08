İnegöl'de elektrikli bisikletin gizli bölmelerinde uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir elektrikli bisiklette uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
08.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir elektrikli bisiklette uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal İsaören Mahallesi yolunda elektrikli bisikletle seyreden kişilerin uyuşturucu satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Mahalle girişinde elektrikli bisiklette yapılan aramalarda, gizli bölmelerde 500 gram satışa hazır plaka esrar ve hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar V.H. (26) ve A.D'nin (24) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA