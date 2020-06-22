İnegöl'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
22.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:47
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde Sinan Durbak (26), yüksek gerilim hattında çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA