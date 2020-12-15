İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı
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İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı

15.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekmek almak için fırına giren kişinin aracından çek, senet, bir miktar para ve çeşitli belgelerin bulunduğu çanta çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekmek almak için fırına giren kişinin aracından çek, senet, bir miktar para ve çeşitli belgelerin bulunduğu çanta çalındı.

Mahmut Esatbey Caddesi'nde aracını yol kenarına park eden Fatih B, ekmek almak için fırına girdi.

Daha sonra aracının yanına gelen Fatih B, çantasının yerinde olmadığını görünce polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih B, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fırına girdim, ekmek aldım geldim 5 dakika sonra çantam çalınmıştı. Çantanın içinde pasaport, cüzdan, para, çek, senet vardı. Kredi katlarımız, cüzdanımız vardı. Günlük yaşamımızda kullandığımız her şey vardı çantanın içinde." dedi.

İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı
İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı
İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı
İnegöl'de ekmek almak için fırına giren kişinin evrak çantası çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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