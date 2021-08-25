İnegöl'de ekinezya hasadı başlıyor

İnegöl Belediyesi'nin desteğiyle haziran ayında Tekke Mahallesi'ne ekilen ekinezyanın ilk hasadı için gün sayılıyor.

İnegöl Belediyesi'nin desteğiyle haziran ayında Tekke Mahallesi'ne ekilen ekinezyanın ilk hasadı için gün sayılıyor.

Dünyanın en şifalı bitkilerinden biri olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren ekinezyanın ekimine haziran ayında İnegöl Belediyesi'nin teşvikiyle başlanmıştı. İlk olarak kırsal Tekke Mahallesi'nde 7 dönüm araziye ekilen ekinezya fideleri büyüdü. Bölgede yapılacak tarımla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek ekilen fideler ilk hasat için gün sayıyor.

İnegöl'de ilk kez ekimi yapılan ekinezyanın şifası saymakla bitmiyor. Ekinezya bitkisi özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında tedavi edici bir etkiye sahip. İlaç yapımında da kullanıldığı görülüyor. Kanserden koruma özelliği vardır, vücut kırgınlığını ve halsizliği giderir. Ekinezya bitkisi yaprak, gövde, çiçek veya sadece çiçek amaçlı olarak yetiştiriliyor.

Yaban mersini, ekinezya gibi yüzlerce çeşit bitki ve tarım ürünü elde edilen İnegöl Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Çiftçi dostu İnegöl Belediyesi, tarımın daha da verimli hale gelmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı