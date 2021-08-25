İnegöl'de ekinezya hasadı başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl'de ekinezya hasadı başlıyor

İnegöl'de ekinezya hasadı başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İnegöl Belediyesi'nin desteğiyle haziran ayında Tekke Mahallesi'ne ekilen ekinezyanın ilk hasadı için gün sayılıyor.

İnegöl Belediyesi'nin desteğiyle haziran ayında Tekke Mahallesi'ne ekilen ekinezyanın ilk hasadı için gün sayılıyor.

Dünyanın en şifalı bitkilerinden biri olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren ekinezyanın ekimine haziran ayında İnegöl Belediyesi'nin teşvikiyle başlanmıştı. İlk olarak kırsal Tekke Mahallesi'nde 7 dönüm araziye ekilen ekinezya fideleri büyüdü. Bölgede yapılacak tarımla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte hareket edilerek ekilen fideler ilk hasat için gün sayıyor.

İnegöl'de ilk kez ekimi yapılan ekinezyanın şifası saymakla bitmiyor. Ekinezya bitkisi özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında tedavi edici bir etkiye sahip. İlaç yapımında da kullanıldığı görülüyor. Kanserden koruma özelliği vardır, vücut kırgınlığını ve halsizliği giderir. Ekinezya bitkisi yaprak, gövde, çiçek veya sadece çiçek amaçlı olarak yetiştiriliyor.

Yaban mersini, ekinezya gibi yüzlerce çeşit bitki ve tarım ürünü elde edilen İnegöl Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Çiftçi dostu İnegöl Belediyesi, tarımın daha da verimli hale gelmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - BURSA

İnegöl'de ekinezya hasadı başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnegöl'de ekinezya hasadı başlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:47:36. #1.14#

title