İnegöl'de düşerek başını kaldırıma çarpan kişi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde rahatsızlanması sonucu düşen ve başını kaldırıma çarparak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde rahatsızlanması sonucu düşen ve başını kaldırıma çarparak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İlçe dışından İnegöl'e gelen Adnan C. (50), Bursa-Ankara kara yolunun kenarında oğlunu beklerken fenalaşarak düştü.
Başını kaldırıma çarparak yaralanan Adnan C, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek