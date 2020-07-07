İnegöl'de düğünde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünün ardından yapılan eğlencede maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünün ardından yapılan eğlencede maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Düğün sonrası eğlence düzenleyen damadın arkadaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, internette canlı yayın da yapan bu kişilerle ilgili işlem başlatarak toplam 3 bin 600 lira para cezası verdi.

Kaynak: AA