İnegöl'de düğünde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünün ardından yapılan eğlencede maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.
07.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:43
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünün ardından yapılan eğlencede maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.
Düğün sonrası eğlence düzenleyen damadın arkadaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, internette canlı yayın da yapan bu kişilerle ilgili işlem başlatarak toplam 3 bin 600 lira para cezası verdi.
Kaynak: AA