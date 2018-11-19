İnegöl'de Dönercide Silahlı Çatışma

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Abdurrahman A. bir süre önce ayrıldığı döner satan büfede alacağı olduğu iddiasıyla işyerini silahla bastı, çevreye kurşun yağdırdı. İşletme sahibi Şaban O.'nun tabanca ile karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan şüpheli Abdurrahman A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerinde İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren dönercide meydana geldi. Daha önce işyerinde çalışan ve bir süre önce ayrılan Abdurrahman A., bir miktar alacağı olduğu gerekçesiyle büfenin önüne gileptabancayla rast gele ateş açmaşa başladı. Çevrde korku ve paniğe neden olay olay sırasında işyerinde bulunan işletme sahibi Şaban O.'da belindeki tabancasını çekerek karşılık verince çatışma yaşandı.

Kısasü süreli çatışmanın ardından Abdurrahman A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis geldi. Kimsenin yaralanmadığı çatışma sırasında işyeri zarar görürken, polis çevreden birçok boş kovan topladı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay yerinde kan izlerine rastlayan ekipler, saldırganın yaralanma ihtimaline karşın, tedavi için gidebileceği ilçedeki hastanelerde de araştırma başlattı.

- Bursa